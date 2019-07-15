نادي القاسم يقترب من التاهل للدوري الممتاز

2019/07/15 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق نادي القاسم فوزا كبيرا على فريق نادي غاز الشمال باربعة اهداف مقابل هدف واحد وبهذا الفوز يكون نادي القاسم قد اقترب كثيرا من التاهل للدوري الممتاز خاصو بعد ان تعادل اقرب منافسيه نادي سامراء مع نادي الجنسية.في حين خسر نادي كربلاء باربعة اهداف مقابل ثلاثة اهداف امام نادي ميسان.وادناه نتائج الجولة الرابعة من الدوري التاهيلي للمجموعة الاولى والتي تقام مبارياتها في كربلاء.القاسم والصناعة على بعد خطوة من التأهل للدوري الممتازنتائج مباريات الجولة الرابعة من الدوري التأهيلي المؤهل للدوري العراقي الممتاز

المجموعة الاولى:

ميسان (4 × 3)كربلاء

غاز الشمال (0 × 0)سامراء

الجنسية (1 × 4) القاسم

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