2019/07/15 | 01:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GhOo38PqBXw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من قضاء الحمدانية اكبر كنائس العراق - رحال - الحلقة ٤١) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من قضاء الحمدانية اكبر كنائس العراق - رحال - الحلقة ٤١) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).