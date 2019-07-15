2019/07/15 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

شهدت مدينة حيدر آباد مصرع شاب هندي غرقاً، وذلك أثناء تصوير فيديو عبر استخدام تطبيق "تيك توك" في الهند.

وأظهر فيديو شابين يسبحان في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاب هندي يلقى مصرعه أثناء تصويره مقطع فيديو) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاب هندي يلقى مصرعه أثناء تصويره مقطع فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).