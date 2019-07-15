الاستيقاظ مبكراً.. يقلل احتمال الإصابة بسرطان الثدي

2019/07/15 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تشير دراسة حديثة إلى أن النساء اللوائي يفضلن الاستيقاظ مبكراً يومياً تقل لديهن احتمالات الإصابة بسرطان الثدي عن غيرهن.

ويقول الباحثون في الدراسة التي

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