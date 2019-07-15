هزي قهر يا أمة!!

2019/07/15 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوارد مقالات وطروحات لكتاب ولأقلام محسوبة على المفكرين والباحثين والمثقفين ولاجديد فيها إلا أنها ” تعيد وتصقل”!!

الأرض تدور والتبدلات متلاحقة والتجددات متوثبة , وكأننا في مستنقع الويلات نراوح وتسيطر علينا إرادة الإجترار.

فرؤوسنا إجترارية الطباع والتفاعلات وأدمغتنا متعفنة وتستنقع فيها التراجعات , والأحياء أموات والأموات أحياء.

إرادة إلغاء الزمان والمكان فاعلة فينا ومهيمنة على رؤانا ومداركنا , ولايمكننا أن نرى بعيون الحاضر والمستقبل.

نكرر ونرفع رايات الإجترار ونستسلم للإنحدار ونتلذذ بالإندحار , ونستدعي الإنتكاس والإنكسار , لكي نتظلم ونتشكى , ونمضي في مسيرات الإنهيار.

مقالات وخطب وكتب وقصائد وما نسميه إبداعات , وما هي إلا بكائيات ولطميات وتعزيزات للتداعيات وإستثمارات في الويلات.

وفي هذا الخضم الهواني نرمي باللائمة على الآخر الذي نحسبه حيا ونحن من الأموات , نحن الذين تجردنا من الإرادة والعزة والكرامة والغايات , وجعلناهم حطاما على جرف الضياع والدمارات , وطاقاتنا مسخرة لتعزيز دور الخونة والعملاء والتابعين للطامعين بوجودنا وثرواتنا وما يمت بصلة إلينا.

فأصبحنا مجتمعات تنتخب قتلتها وأفسد الفاسيدين فيها , وتمنحهم صلاحيات قهرها وترويعها والنيل من حقوقها والتعاون مع مفترسيها.

وذوو المقامات السامية العلية النزيهة النقية الطيبة الرحيمة المؤمنة يشجعون الناس على السمع والطاعة , ويحشون رؤوسهم بالأضاليل والأكاذيب التي تغنم بها وتثرى.

وتدور الأيام وتهلك الأنام , وتتبدد الثروات ويُصادر مستقبل الأجيال.

والمثقفون والمفكرون يجتهدون بالتبريرات والتسويغات والتعزيزات , وبإكتشافاتهم المذهلة وقبضهم على الحقيقة المطلقة , التي مفادها أن ما يصيبنا من تدبير الآخر , وما قرأت عن تدابيرنا الوقائية وخططنا الإستباقية لإمتلاك القوة والقدرة على الحفاظ على ذاتنا والإستثمار الحضاري بموضوعنا.

ولا زلنا ندور كالناعور , والغثيان مذهبنا!!

د-صادق السامرائي

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