الفتلاوي تستغل الفرصة وتعلق على خبر استقاله الخطيب

2019/07/15 | 01:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ علقت رئيسة كتلة ارادة حنان الفتلاوي، اليوم الاحد، على خبر نفي وزير الكهرباء لؤي الخطيب استقالته، بعد ان نشر على حسابه تويتر أن صفحته على فيسبوك قد تهكرت وتم نشر خبر اسقالته عليها.وقالت الفتلاوي في تغريدة على حسابها تويتر:” والله توقعت ان صفحته مهكرة … لان ثقافة الاستقالة لدى وزراءنا غير موجودة والدليل سرعة نفي خبر الاستقالة”.

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