محافظ القاهرة يلتقي وفد من رجال الإعمال والمستثمرين الصينيين

2019/07/15 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

إلتقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين لبحث سبل التعاون بين الجانبين .

و أشاد المحافظ خلال اللقاء بالعلاقات التى تربط مصر و الصين ، و اللتان تمتلك كل منهما حضارة عريقة تمتد لآلاف السنين ، و تجمعهما علاقات مشتركة كبيرة في كافة المجالات ، و التي تؤكدها الزيارات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى و رئيس جمهورية الصين .

و استعرض المحافظ خلال اللقاء رؤية محافظة القاهرة الاقتصادية و الفرص الاستثمارية الواعدة بها ، و التي يزيد من قيمتها موقع العاصمة المتوسط بين قارات آسيا و أفريقيا و أوروبا ، مما يؤهلها لتكون معبراً اقتصاديا هاماً و مركزاً جيداً للتبادل التجاري بين القارات خاصةً قربها من موانىٔ السويس و الإسكندرية ، و توافر مطار دولي بها و هو مطار القاهرة ، إلى جانب تواجد عمالة كثيفة بها .

و أضاف المحافظ أن مؤشرات النمو الإقتصادى في مصر تحقق زيادة ملموسة ، كما تبذل الدولة جهوداً كبيرة لتوفير تسهيلات كبيرة للمستثمرين .

و أشار الوفد الصيني إلى أن الحالة الاقتصادية المستقرة و عودة الأمن إلى الدولة المصرية و قوانين الاستثمار الجديدة التي تقدم تيسيرات للمستثمرين كانت حافزاً لهم للدخول لسوق واعدة مثل مصر و بخاصةٍ العاصمة القاهرة .

و أشار المستثمرون إلى أن لديهم خبرة كبيرة في مجال الأسواق التجارية ، حيث يملكون أكبر سوق تجارى في العالم لتجارة الجملة و التجزئة إلى جانب سوق آخر بدبى ، و هم بصدد الانتهاء من إقامة سوق كبيرة بلبنان .

و أضاف أعضاء الوفد بأن لديهم خطة استثمارية لإقامة سوق تجارى كبير فى القاهرة ، يعد بداية لاستثمار تجارى و صناعي يستوعب عمالة تقدر بـ 100 ألف عامل ، و هو ما سيتيح فرص عمل جديدة للمواطنين ، و أنهم أجروا دراسات جدوى كثيرة قبل البدء في المشروع أثبتت جميعها تميز موقع القاهرة لإقامته .

ورحب محافظ القاهرة بالتعاون مع الجانب الصيني مؤكداً على استعداد محافظة القاهرة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الصينيين ، مؤكداً على تفاؤله الدائم بالعمل مع الشريك الصيني في كافة المجالات .

شهد اللقاء اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، و رئيس جمعية المستثمرين الصينيين في مصر .

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