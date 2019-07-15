شاهد بالفيديو.. حريق هائل يلتهم

2019/07/15 | 02:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

أفاد مراسل "العهد نيوز" في النجف ، اليوم الاثنين، عن نشوب حريق في "مكوى اليسر ومحلات للعطور" في شارع الجنسية بالنجف.

وذكر مراسلنا أن:

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