تحذيرات من لعب قطر دور فوضوي في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن ومحافظها يستقبل وفد استخباراتي تركي

2019/07/15 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شبوة / خاص

أثارت تحركات تركية قطرية في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن موجة سخط عارمة في المحافظة التي ينشد أهلها الاستقرار والامن والعيش بسلام.

التحركات التركية القطري برزت مؤخراً في شبوة وظهر بشكل لافت تحركات حزب الاصلاح ( اخوان اليمن ) لإثارة الفوضى والخراب في محافظة شبوة رداً على مواقف ابناء المحافظة الذين يطالبون باسترداد ثرواتهم وايكال حمايتها لهم بعد نهبها منذ 1994م.

وذكرت مصادر قيادية في شبوة ان المحافظة باتت تعاني من مشاكل منذ وصول احد القيادات العتيقة اليها ويدعى ( احمد مساعد حسين ) والممول من قطر لإثارة الفوضى بشبوة ومنع أبناء المحافظة من إدارة وحماية ثرواتهم النفطية.

ويعمل مساعد مع تكوينات شكلها مؤخراً لخدمة أجندات قطرية تتعارض وإرادة ابناء شبوة الذين يعملون بتنسيق مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية على حماية المحافظة من الارهاب وتحقيق الاستقرار.

وأطلق قيادات وسياسيين من أبناء محافظة شبوة تحذيراً لكل ابناء المحافظة من مخطط قطري فوضوي يسعى لبث الفوضى في شبوة.

وظهرت مؤخراً اصوات اخوانية في شبوة تحاول ترويج مخططات تحت شعارات وهمية هدفها خدمة أجندة قطرية واخوانية وإدخال المحافظة في صراع وفوضي.

وفي سياق آخر كشفت مصادر قيادية بشبوة أن محافظ شبوة الإخواني ستقبل وفد استخباري تركي تحت مسميات انسانية قبل أيام وذلك لغرض تحقيق نفوذ تركي قطري مساند لــ( اخوان اليمن ) الذين ينهبون ثروات شبوة ويدعمون الارهاب ويحرمون ابناء المحافظة من حقهم في العيش الكريم والامن والاستقرار.

ودعا قيادات وسياسيين من شبوة كل ابناء المحافظة الى الحذر من مخططات خبيثة يراد منها اشاعة الفوضى بالمحافظة لحرمان ابناءها من حقهم في استعادة ثرواتهم المنهوبة التي يسيطر عليها اخوان اليمن ويستخدمونها لدعم الارهاب وانشطتهم التي تصب في خدمة محور ( قطر تركيا إيران ) .

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