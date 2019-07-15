2019/07/15 | 02:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

أكد مدير اعلام الدفاع المدني علي تويج ، اليوم الاثنين، عن سيطرة الدفاع المدني على حادث الحريق في النجف.

واضاف تويج في حديث خص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني في النجف تؤكد لـ "العهد نيوز" السيطرة على الحريق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني في النجف تؤكد لـ "العهد نيوز" السيطرة على الحريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).