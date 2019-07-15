2019/07/15 | 04:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب نائب في البرلمان الإيراني ، برصاص في قدميه ، بعد تعرضه لهجوم من قبل 4 مسلحين كانوا يستقلون دراجتين ناريتين بإحدى مناطق العاصمة طهران.

وذكر التلفزيون الإيراني، يوم الأحد، أن 4 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين أطلقوا النار على سيارة عضو البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد أحمد سالك كاشاني.

وذكرت قناة ”خبر“ الإيرانية، أن سائق كاشاني أصيب إصابة خطيرة جراء إطلاق النار.

من جانبه، قال حسين علي حاجي داليجاني، النائب عن محافظة أصفهان ، إن ”أحمد سالك كاشاني كانت متوجهًا إلى العاصمة طهران عصر الأحد للمشاركة في برنامج تلفزيوني في طهران وتعرضت سيارته لهجوم مسلحين مجهولين“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة نائب ايراني بهجوم مسلح في طهران) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة نائب ايراني بهجوم مسلح في طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).