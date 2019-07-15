النايض يقود جهودا للتقريب بين بني وليد والجيش الليبي

2019/07/15 | 05:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بنغازي (ليبيا)- يقود سفير ليبيا السابق لدى الإمارات عارف النايض جهودا لكسر حياد مدينة بني وليد معقل قبائل ورفلة، في معركة تحرير

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