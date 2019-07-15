فشل احتواء النفوذ الإيراني يتسبب في تصدع علاقة واشنطن ببغداد

2019/07/15 | 05:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قدم تطوران جديدان، مؤشرا قويا على التصدع الكبير في علاقة الولايات المتحدة والعراق، بسبب عجز بغداد عن احتواء النفوذ الإيراني

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