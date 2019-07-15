2019/07/15 | 05:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس السودان العسكري ينفي تلقيه إخطارا بتأجيل اجتماع اليوم المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، أكد عدم تلقي المجلس أي إخطار من الوسيط الأفريقي بشأن تأجيل اجتماع مع قوى الحرية والتغيير.وأشار المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، إلى أن المجلس سيذهب لاجتماع اليوم.وكانت مصادر قد أشارت بأن قوى الحرية والتغيير طلبت من الوسيط الأفريقي تأجيل الاجتماع مع المجلس العسكري ليوم الثلاثاء، وذلك لمزيد من التشاور فيما بينها حول مسودة المرسوم الدستوري.وتحدثت مصادر عن وجود خلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان، وذلك عقب إعلان الوسيط الأفريقي، محمد الحسن ولد لبات، تأجيل مراسم توقيع الإعلان الدستوري بين الطرفين.ووفق المصادر فإن الخلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير تتعلق بتبعية وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية، هذا إلى جانب نسب توزيع أعضاء المجلس التشريعي.كذلك ترفض قوى الحرية والتغيير توفير حصانة لأعضاء المجلس السيادي.

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