بعد تأشيرة أميركية.. ظريف بالولايات المتحدة لحضور اجتماع أممي

2019/07/15 | 06:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدران مطلعان اليوم الأحد إن الولايات المتحدة منحت وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف تأشيرة لحضور اجتماع للأمم المتحدة في نيويورك

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