روحاني: إيران مستعدة للحوار مع واشنطن إذا رفعت العقوبات

2019/07/15 | 06:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا رفعت واشنطن العقوبات وعادت إلى الاتفاق النووي المبرم

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