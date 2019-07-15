بليغ ابو كلل: العيداني أصغر من ان يهدد تيار الحكمة..

2019/07/15 | 06:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعتبر تيار الحكمة الوطني، الأحد، محافظ البصرة أسعد العيداني بانه أصغر من أن يهدد التيار، فيما اكد انه لن يتم رفع أي شعار له خلال التظاهرات التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل في البصرة وعدد من المحافظات.وقال ابو كلل إن “تيار الحكمة الوطني يريد أن يرسخ نهج المعارضة”، مبيناً أن “هناك خطوتين […]

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