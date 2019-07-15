إليسا: أنا ملكة قرطاج

2019/07/15 | 07:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إليسا: أنا ملكة قرطاجبيروت – ردت الفنانة اللبنانية إليسا على مدير مهرجان قرطاج بدورته الـ55، مختار الرصاع، بتغريدة عبر صفحتها في موقع تويتر كتبت فيها باللهجة اللبنانية “الناس بتروح وبتيجي (تذهب وتأتي) وإليسا بتبقى ملكة قرطاج”.وبدأت القصة حين هاجم مدير مهرجان قرطاج في لقاء إذاعي مصور، إليسا.وقال الرصاع عن سبب عدم إدراج أسماء فنانين عرب ضمن المهرجان، من بينهم إليسا، “لا تعجبني إليسا، وهذا موقفي كمدير لمهرجان قرطاج”.وأضاف الرصاع في حديثه ”إن قال أحدهم لي إنّ نجوى كرم تملك صوتا هائلا أوافقه الرأي، كذلك جوليا بطرس وشيرين عبدالوهاب صاحبة الإحساس، لكن إليسا لا”.

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