قضية اعتداء رئيس حكومة محافظة واسط على ضابط تنتهي بتسوية عشائرية

2019/07/15 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصفت إمارة "طي في العراق والجزيرة العربية" يوم الاثنين الاعتذار الذي تقدم به محافظ واسط محمد المياحي بعد اعتدائه على ضابط في الشرطة ينتمي للقبيلة بـ"الخجول".

وشكرت القبيلة في بيان رسمي اليوم، "وزير الداخلية الفريق ياسين الياسري على جهوده تجاه الرائد محمد الطائى ازاء الموقف الذي تعرض له من قبل محافظ واسط".

واضاف البيان انه "نثمن جهود قائد شرطة واسط على موقفه بعدما قدم استقالته امتعاضا ازاء ما تعرض له" الضابط "من اعتداء".

وتابع البيان انه "نقدر الاعتذار الخجول الذي تقدم به محافظ واسط بعدما اعتذر للرتبة العسكرية، وكنا نامل ان يعتذر من شخصه ازاء ما مسه من اذى".

و وجه وزير الداخلية يوم السبت بسحب الحماية من مبنى محافظة واسط على خلفية اعتداء المحافظ على احد الضباط في المحافظة.

يشار الى ان صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تسجيلا فيديويا يظهر فيه رئيس الحكومة المحلية في واسط وهو يقوم بالاعتداء بالضرب على ضابط في سيطرة "اللج" التابعة للمحافظة.

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