ياسمين خرفي - الهيستيريا النسائية، العمل المحجوب، ونظام الكفالة

2019/07/15 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ياسمين_خرفي منذ عقود، اعتبر الطبّ أنّ الهيستيريا علة سريرية تصيب النساء،1 واستدلّ عليها بعوارض معينة كنوبات اهتياج عاطفية وسلوكيات جنسية متقلّبة وتغيرات في الشهية ونوبات غضب حادة.وبحكم الهيمنة الأبوية على مؤسسات الرعاية الصحية وإنتاج المعرفة العلمية بشكل عامّ، تم اعتبار هذه الحالة أنها قابلة للشفاء غالبا من خلال الزواج والحمل، أو إرسال النساء العليلات إلى مصحّات للعلاج، وكلّها وسائل شفاء شاع التصديق بفعاليته......

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