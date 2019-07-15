طارق عيسى طه - ثورة 14 تموز حققت أمال ألشعب ألعراقي

2019/07/15 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طارق_عيسى_طه ثورة 14 تموز المجيدة حققت احلام الشعب العراقيأستفاق الشعب العراقي يوم 14 تموز على صوت المذيع الذي كان يبشر بالاطاحة بالنظام الملكي بنظام جمهوري يخدم أمال وطموحات الشعب العراقي نظام انتصر على الظلم والاستغلال من قبل الانسان ضد اخيه الانسان , أبتداء من الخروج من الاحلاف العسكرية حلف بغداد الذي كان العراق جزءا منه لخدمة الدول الكبرى الراسمالية الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا العظمى واجبن......

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