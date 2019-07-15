2019/07/15 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) على ضرورة قيام المؤسسة الدينية بتطوير قابليات الخطباء وتعزيز مؤهلاتهم من خلال الاستفادة من التجارب المنبرية الناجحة وترسيخها وتطويرها وفرز عوامل نجاحها ودراستها من أجل نشر الوعي والدين والثقافة السليمة وافتتاح ساحات جديدة وخلق فرص نوعية للعمل الاسلامي وخدمة المجتمع ومواجهة الانحدارات المتسارعة على مستوى الدين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سمات الخطيب الناجح ودوره في الإصلاح والمواجهة الحضارية النعيم نيوز.

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