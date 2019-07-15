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وزير الخارجية الأميركي يرد على "العرض الإيراني"


وزير الخارجية الأميركي يرد على
2019/07/15 | 08:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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