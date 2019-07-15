2019/07/15 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ دمّرت قوات تركية، مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني “بي كا كا”، في إطار عملية “المخلب – 2” المستمرة شمالي العراق.وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن “القوات المشاركة في العملية استهدفت مخابئ وتحصينات ومغارات للمنظمة الإرهابية”.وأوضحت أن “تلك المواقع كانت تضم أسلحة وذخائر ومتفجرات ومسلتزمات للإرهابيين؛ مؤكدة تدميرها بالكامل”.وفي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصف تركي جديد لمواقع حزب العمال شمالي البلاد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصف تركي جديد لمواقع حزب العمال شمالي البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).