2019/07/15 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المرجع الديني آية الله السبحاني أن كثيرا من الدروس الحوزوية مثل “الرسائل”و”المكاسب” هي مخصصة لإعداد وتربية الفقهاء ولا حاجة للطالبات الحوزويات أن يتعلمن هذه الدروس، بل عليهن الاهتمام بما يساعدهن على تبليغ الدين في المجتمع.ولدى استقبال سماحته لمدراء الحوزات العلمية النسوية في إيران، أكد إن الاهتمام بالحوزات العلمية والنسوية وتطويرها هو …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرجع السبحاني: على الطالبات الحوزويات تعلم شؤون التبليغ الديني بدل الرسائل والمكاسب النعيم نيوز.

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