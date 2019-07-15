2019/07/15 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

أكد عضو لجنة التربية النيابية عباس الزاملي، اليوم الأحد، وجود اسباب عديدة وراء ترجع مستوى طلبة المدارس ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التربية النيابية: التعليم يتراجع ولا بد من التفاتة حكومية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التربية النيابية: التعليم يتراجع ولا بد من التفاتة حكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).