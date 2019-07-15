2019/07/15 | 09:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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التربية النيابية: التعليم يتراجع ولا بد من التفاتة حكومية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أكد عضو لجنة التربية النيابية عباس الزاملي، اليوم الأحد، وجود اسباب عديدة وراء ترجع مستوى طلبة المدارس ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التربية النيابية: التعليم يتراجع ولا بد من التفاتة حكومية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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