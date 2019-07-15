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التربية النيابية: التعليم يتراجع ولا بد من التفاتة حكومية


التربية النيابية: التعليم يتراجع ولا بد من التفاتة حكومية
2019/07/15 | 09:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

أكد عضو لجنة التربية النيابية عباس الزاملي، اليوم الأحد، وجود اسباب عديدة وراء ترجع مستوى طلبة المدارس ...

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