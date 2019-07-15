مجلس الوزراء يتحسب لـ

2019/07/15 | 09:32

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بغداد:سومر نيوز

أكد القيادي في تيار الحكمة علي الجوراني، اليوم الأحد، أن "التظاهرة الكبرى" التي يقودها تياره ستكون أمام...

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