خبراء تغذية يحددون خمسة مواد لمكافحة حب الشباب

2019/07/15 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أكد خبراء التغذية البريطانيون فائدة خمسة مواد غذائية في مكافحة حب الشباب بشرط أن يتم تناولها بشكل دوري.وذكر تقرير نشرته صحيفة “إندبندنت”، أن خبراء التغذية أفردوا مكانة خاصة للشاي الأخضر، الذي يتميز بغناه بمضادات الأكسدة ويكافح الجذور الحرة (النتائج السلبية للتفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم)، وهذا ما يجعل مفعوله […]

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