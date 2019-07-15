أدنى نمو للاقتصاد الصيني في 3 عقود

2019/07/15 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى أدنى مستوياته منذ 3 عقود مسجلاً نسبة 6.2% في الربع الثاني من العام، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب أرقام رسمية صدرت الاثنين، وذلك في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتراجع الطلب العالمي.وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات، ماو شينيونغ ،إن “الظروف الاقتصادية لا تزال صعبة سواء

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