نائب: شبكات الفساد اكثر قوة من الجهات المكافحة لها

2019/07/15 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تيار الحكمة المعارض جاسم البخاتي، الاثنين، ان شبكات الفساد اصبحت اكثر قوة من الجهات المكافحة لها، لافتاً الى وجود رؤوس كبيرة متنفذة تسيطر على مختلف القطاعات في الدولة وتنهب بمقدراتها من دون اي محاسبة.وقال البخاتي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “شبكات الفساد اصبحت اكثر قوة من الجهات المكافحة لها، حيث […]

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