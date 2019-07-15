تقنيات غير مسبوقة لوسائط النقل

2019/07/15 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..استعرضت شركة Shvabe الروسية التابعة لـ”روستيخ” مشروعها الجديد الذي تعمل عليه مع “إل جي” لتطوير نوافذ غير مسبوقة ستركب في وسائط النقل العامة.وخلال معرض Innoprom-2019 الذي جرى في روسيا مؤخرا أوضح الخبراء في الشركة أن مشروعهم الجديد يهدف إلى تطوير زجاج خاص مزود بألواح OLED شفافة، سيتم تركيبه مكان النوافذ […]

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