الديمقراطيون يهاجمون ترامب بعد تغريداته “العنصرية”

2019/07/15 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..انتقد أعضاء من الحزب الديمقراطي الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب، بسبب تصريحاته الموجهة ضد عضوات من هذا الحزب في الكونغرس من أصول أجنبية.وكتبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، على صفحتها في تويتر أنها “ترفض التعليقات المعادية للأجانب للرئيس ترامب والتي قد تؤدي إلى تقسيم الأمة”.من جانبهن أعلن عدد من […]

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