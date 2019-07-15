غريزمان عن أتلتيكو لم أغدر بهم وما حدث مؤسف

2019/07/15 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، أن موقف فريقه السابق أتلتيكو مدريد من انتقاله إلى غريمه الكتالوني “مؤسف”.وقال الهداف الفرنسي، ردا على سؤال حول رد فعل أتلتيكو مدريد بشأن انتقاله إلى برشلونة بعد أن دفع البند الجزائي الذي يخوله فك ارتباطه بنادي العاصمة الإسبانية، “نعم، أمر مؤسف في ما يتعلق بأتلتيكو.ذهبت عمدا لرؤيتهم لكي

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