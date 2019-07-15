عمليات بغداد تنوه عن تفجير مسيطر عليه شمالي العاصمة

2019/07/15 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد عن تفجير مسيطر عليه لمخبأ من المواد المتفجرة غربي العاصمة ، وهو عبارة عن مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية، في منطقة الراشدية شمالي بغداد .

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