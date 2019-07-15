كتله سياسية تنوي التصويت على اقالة وزير الاتصالات …كونه من رموز النظام البائد …

2019/07/15 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت روسيا اليوم عن …مصدر لها، إن كتلة سياسية أخرى تحضر لملف اجتثاث البعث الذي سيطال الوزير كونه من المشمولين به”.وأضاف المصدر “تصاعد الحديث في العراق من قبل المواطنين والمختصين بسبب أزمة ضعف خدمة الإنترنت وارتفاع أسعار بيعه للمواطنين، سيكون ملفا من الملفات التي سيستجوب على إثرها وزير الاتصالات”.وفي وقت سابق قال عضو […]

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