تعرف على تعليمات منح السلف الخاصة بموظفي القطاع الخاص والمستشفيات والشركات الاهلية

2019/07/15 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مصرف الرافدين، منح سلف لموظفي القطاع الخاص والمختلط العاملين في المستشفيات والكليات والشركات

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