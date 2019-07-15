2019/07/15 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة في كوريا الجنوبية نيتها اتخاذ إجراء حيال القرار الياباني غير العادل بتقليل صادراتها.وذكرت الوزارة في بيان إنها ستحيل الأمر إلى اجتماع مجلس عموم منظمة التجارة العالمية، المنعقد في الثالث والعشرين من يوليو/تموز.وتسعى الوزارة إلى التوصل إلى اتفاق مشترك بين أعضاء المنظمة، والوصول إلى المزيد من التفاهم مع اليابان بشأن إجراءاتها.وثمة خلاف سياسي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلاف كوري ياباني يهدد سوق الهواتف عالمياً وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلاف كوري ياباني يهدد سوق الهواتف عالمياً) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلاف كوري ياباني يهدد سوق الهواتف عالمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).