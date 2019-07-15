لجنة الخبراء تصادق على المنهاج السنوي لاتحاد اللجمباز

2019/07/15 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد العراقي للجمباز عن اتمام مناقشة المنهاج السنوي للاتحاد مع لجنة الخبراء المنبثقة عن القرار 140 لمجلس الوزراء .

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