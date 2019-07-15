امانة بغداد تعلن عن اطلاقها حملة لمصادرة “الاغنام” شمالي العاصمة

2019/07/15 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أعلنت امانة بغداد ، اليوم الاثنين ، عن حملة لمصادرة الأغنام شمالي العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقت وكطالة / بدر نيوز/ نسخة منه ، ان ” ملاكاتها في بلدية الاعظمية قامت بحملة لمصادرة الأغنام ضمن شارع 28 المحلة 320 حي الشماسية “.واضافت انه ” تم خلالها مصادرة عدد من الأغنام […]

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