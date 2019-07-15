العمل تعلن شمول مرضى الثلاسيميا براتب المعين المتفرغ

2019/07/15 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، الاثنين، عن شمول مرضى (الثلاسيميا) براتب المعين المتفرغ.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن وزير العمل باسم عبد الزمان قوله، إن وزارته “حصلت على موافقة وزارة الصحة والبيئة لاعفاء مرضى (الثلاسيميا) من رسوم المراجعات في المستشفيات، والذي تم خلال اطلاع لجنة الرصد […]

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