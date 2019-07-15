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شاهد بالفيديو.. اكثر من 3 ملايين وحدة سكنية حاجة البلد لحل ازمة السكن


شاهد بالفيديو.. اكثر من 3 ملايين وحدة سكنية حاجة البلد لحل ازمة السكن
2019/07/15 | 09:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: XB0N0u0EBOo

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