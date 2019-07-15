2019/07/15 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الحكومة في نيبال إن عدد من لقوا حتفهم جراء السيول والانهيارات الأرضية التي وقعت بسبب هطول الأمطار الموسمية الغزيرة على مدى الأيام الثلاثة الماضية، ارتفع إلى 55 يوم الأحد، إضافة إلى عشرات المفقودين والمصابين.ونزح 10 آلاف شخص جراء هطول أمطار موسمية غزيرة بشكل متواصل على مناطق في نيبال، ذات الطبيعة الجبلية، منذ يوم الخميس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع عدد قتلى انهيارات وفيضانات نيبال وكالة صدى الاعلام للانباء.

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