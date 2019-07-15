واسط تحيل منفذ زرباطية الحدودي للاستثمار

2019/07/15 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن رئيس هيئة الاستثمار في واسط نبيل شمه، الاثنين، عن احالة منفذ زرباطية الحدودي للاستثمار، بالاتفاق مع هيئة المنافذ الحدودية.وقال شمه في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الحكومة المحلية بالاتفاق مع هيئة المنافذ الحدودية، اعلنت رسميا عن احالة منفذ زرباطية للاستثمار”، مشيرا الى ان “المحافظة تسعى لافتتاح منفذ الشهابي للتقليل من الزخم الحاصل […]

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