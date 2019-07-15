2019/07/15 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني NNC أكد معاون محافظ البصرة معين الحسن، اليوم الأحد، دعمه للمظاهرات اذا كانت للمطالبة بالخدمات وحاصلة على موافقات أمنية.وقال الحسن في مقابلة مع قناة دجلة، إن “محافظة البصرة لا يؤيد التظاهرات الحزبية بل تؤيد من يطالب بحقوق المواطنين والخدمات”.وبين أن “تيار الحكمة يتحمل جزءا من مشاكل المحافظة لوجود […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص معاون محافظ البصرة: لا للمظاهرات الحزبية..والحكمة جزء من المشاكل المركز الخبري الوطني.

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