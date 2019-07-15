2019/07/15 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامنا مع شهادة سليل العلماء الشهيد الصدر الثاني ممثلية سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي بمدينة الشعلة بغداد تقيم ندوة علمية حوارية في جامع الإمام الحسن المجتبى” عليه السلام” في الغالية بعنوان”الثابت والمتغير بالأحكام”حاضر فيها أستاذ البحث الخارج في حوزة قم المقدسة اية الله الشيخ علي اكبر السيفي المازندراني ، بحضور عدد كبير من أساتذة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الثابت والمتغير في الأحكام الشرعية وأسباب التغيرات النعيم نيوز.

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