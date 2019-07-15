رئيس مجلس القضاء الاعلى يصل إلى إيران

2019/07/15 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، الاثنين، إلى إيران على رأس وفد قضائي رفيع المستوى.وذكر بيان للمجلس تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “كان في استقبال رئيس مجلس القضاء الاعلى معاون رئيس السلطة القضائية في ايران”.وأضاف، أن “رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية أية الله ابرهيم رئيسي وجه دعوة إلى رئيس […]

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