الامانة تشن حملة لمصادرة الاغنام شمال بغداد

2019/07/15 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت امانة بغداد، اليوم الاثنين، عن شنها حملة لمصادرة الأغنام شمال العاصمة.

وذكرت الأمانة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، أن "ملاكاتها

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