الرافدين يطلق سلف للقطاع الخاص وهذه تفاصيلها

2019/07/15 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلن مصرف الرافدين، عن سلف جديدة موظفي القطاع الخاص والمستشفيات والشركات الاهلية فيما حدد التعليمات الخاصة بها.

واصدر المصرف بياناً تلقت "العهد نيوز"

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