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الرافدين يطلق سلف للقطاع الخاص وهذه تفاصيلها


الرافدين يطلق سلف للقطاع الخاص وهذه تفاصيلها
2019/07/15 | 09:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز – بغداد

اعلن مصرف الرافدين، عن سلف جديدة موظفي القطاع الخاص والمستشفيات والشركات الاهلية فيما حدد التعليمات الخاصة بها.

واصدر المصرف بياناً تلقت "العهد نيوز"

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