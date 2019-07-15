2019/07/15 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤولون اكتشاف أول حالة إيبولا في مدينة جوما بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس، مما يثير مخاوف من احتمال انتشار الفيروس بصورة أسرع في منطقة مكتظة بالسكان قرب حدود رواندا.وتطل جوما على إحدى البحيرات ويعيش بها نحو مليون شخص وتقع على بعد أكثر من 350 كيلومترا إلى الجنوب من موقع جرى فيه اكتشاف ثاني أكبر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مخاوف من اتساع رقعة انتشار إيبولا في الكونغو وكالة صدى الاعلام للانباء.

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