نائبة من أصول صومالية لترامب: نكافح لنحمي أمريكا من أسوأ الرؤساء

2019/07/15 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ردت عضو الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر، على تغريدات للرئيس الأمريكي رونالد ترامب، طالب فيها عضوات الكونغرس من أصول أجنبية بالعودة إلى بلادهن.وقالت إلهان في تغريدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كأعضاء في الكونغرس، فإن الدولة الوحيدة التي أقسمنا اليمين لها هي الولايات المتحدة”.مضيفة: “لهذا السبب، فإننا نكافح من أجل حماية […]

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